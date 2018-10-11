وزارة الصحة اليمنية: أنباء عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى إثر الغارات العنيفة والمتواصلة على التحيتا بـ #الحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2018 - 20:14
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وزارة الصحة اليمنية: أنباء عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى إثر الغارات العنيفة والمتواصلة على التحيتا بـ #الحديدة
منذ 58 mins
11 October، 2018
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