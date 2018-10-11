أشارت الإحصاءات الواردة في تقرير أصدره المعهد الدولي للدراسات في مجال السياسة الغذائية بالتعاون مع منظمتي “ويلتهونغرحيلفي” و”كونسرن وورلدوايد” غير الحكوميتين تحت عنوان “المؤشر العام لحالة الجوع”، اليوم الخميس، إلى أن هناك على مستوى العالم أجمع، أكثر من 120 مليون شخص يعانون من الجوع، وأن الدول الأفريقية تتخطى أرقاما قياسية في هذا التصنيف.

وأفاد التقرير بأن مؤشر عام 2018 قد بلغ رقما قياسيا ، حيث إن هناك حوالي 124 مليون نسمة يعانون من الجوع بالقياس مع 80 مليون نسمة منذ سنتين. إلا أن التقرير يشير، مع ذلك، إلى أن عدد المهاجرين القسريين بسبب مواجهتهم مشكلة الجوع أو سوء التغذية قد بلغ في العام الحالي قرابة 70 ملون نسمة. وبالنسبة ست دول أفريقية، ومن بينها تشاد ومدغشقر وسيرا ليون وزامبيا، تعتبر هذه المشكلة هي الأكثر خطورة، بل وسجلت الحالة الأكثر حرجا بالنسبة للسكان الجياع في جمهورية أفريقيا الوسطى. كما أن هناك تدهورا كبيرا لهذا المؤشر في كوريا الشمالية، حيث إنها انتقلت من المرتبة الحادية عشرة إلى المرتبة السابعة والعشرين من حيث السكان الذين يعانون من الجوع. أما روسيا فتحتل في هذا التصنيف المرتبة الثامنة والتسعين.

يذكر أن الأمم المتحدة سبق وأعلنت في شهر آذار/مارس الماضي، أن الأوضاع القائمة في اليمن وجنوب السودان والصومال وكينيا، قد أدت إلى أزمة إنسانية هي الأكثر شدة منذ تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945.

المصدر: وكالة سبوتنيك