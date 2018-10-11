أعلنت الخبيرة والبروفسورة في قسم الدراسات الأميركية، بجامعة سانت بطرسبورغ الحكومية الروسية، ناتاليا تسفيتكوفا، اليوم الخميس، أن عدد أصوات السوريين المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحت اسم بلادهم، قليل.

وقالت البروفسورة في مؤتمر “الحوار الدبلوماسي، والرأي العام والدبلوماسية العامة في العلاقات الدولية”: “تبين أنه في سوريا، ولفترة طويلة، أن هناك قنوات وهابية تعمل في المملكة العربية السعودية تؤثر على المستخدمين [لموقع تويتر]”.

اضافت “نعمفي الواقع، تلعب [قناة] “أر تي” دورا مهما، وهناك في مكان ما توجد حسابات لوسائل إعلام غربية وحكومية، ولكن الشيء الأكثر إثارة للدهشة هو أن السوريين أنفسهم لا يمكن سماعهم على الإطلاق”.

المصدر: سبوتنيك