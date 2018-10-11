أعلن وزير النقل الروسي، يفغيني ديتريخ، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لمناقشة مسألة استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ مع المصريين.

وقال الوزير للصحفيين: “في حال طُرحت المسألة من قبل الزملاء المصريين فنحن مستعدون للرد على هذه الأسئلة. يوجد تطور محدد في الموقف حاليا “.

وكانت رحلات الطيران المباشرة قد توقفت بين البلدين بقرار روسي في خريف 2015، عقب سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء، ومصرع ركابها وطاقمها، وهو ما اعتبر عملاً إرهابياً، فيما لم تنته التحقيقات الرسمية حتى الآن.

وأدى توقف رحلات الطيران بين البلدين إلى تضرر قطاع السياحة في مصر بشكل ملحوظ، خاصة مع إجراءات مماثلة من عدة دول تعتبر من الروافد الرئيسية للسياحة في مصر.

وبلغ عدد السياح الروس في مصر عام 2014 نحو 3.1 مليون سائح، بزيادة 700 ألف شخص عن عام 2013، فيما وصل 100 ألف سائح روسي فقط إلى مصر في عام 2017، بحسب تصريحات مسؤولين مصريين.