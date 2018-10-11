قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتابع عن كثب قضية الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، مشيرا الى وجود محققين اميركيين يتابعون الامر.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” اليوم الخميس: “نأخذ الموضوع على محمل الجد، محققونا موجودون هناك ويعملون مع الأتراك والسعوديين”.

وأضاف: “إننا اقتربنا إلى الحل، اقتربنا أكثر مما يمكنكم أن تتوقعوا.. إنه دخل (القنصلية) ولا يبدو أنه خرج، بالتأكيد، لا يبدو أنه موجود خارج المبنى “، بحسب “أسوشيتد برس”.

وعندما سئل عن تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” بأن الاستخبارات الأمريكية كشفت عن خطة سعودية لاعتقال خاشقجي، قال ترامب: “سيكون ذلك أمرا محزنا للغاية وقد نكشف الحقيقة في المستقبل القريب جدا”.

المصدر: موقع روسيا اليوم