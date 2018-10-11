لائحة بأسماء أعضاء الحكومة الاردنية برئاسة عمر الرزاز بعد تعديل وزاري الخميس شمل خروج 10 وزراء ودمج ستة وزارات لتضم إلى جانبه 25 وزيرا بينهم ست سيدات، أدوا اليمين امام الملك عبد الله الثاني الخميس، وهم على الشكل التالي:

– رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزاز (لم يتغير)

– نائب رئيس الوزراء وزير دولة رجائي المعشر (لم يتغير)

– وزير الخارجية أيمن الصفدي (لم يتغير)

– وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة (لم يتغير، مع دمج وزارتين)

– وزير الداخلية سمير ابراهيم المبيضين (لم يتغير)

– وزير المالية عز الدين كناكرية (لم يتغير)

– وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار (لم تتغير)

– وزير العدل بسام التلهوني (جديد)

– وزير المياه والري رائد أبو السعود (جديد)

– وزير الزراعة والبيئة إبراهيم الشحاحدة (جديد. مع دمج وزارتين)

– وزيرة دولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات (لم تتغير)

– وزير الصحة غازي الزبن (جديد)

– وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات (جديدة)

– وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش (جديد)

– وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي (لم تتغير)

– وزير العمل سمير عبد المعطي مراد (لم يتغير)

– وزيرة السياحة والآثار لينا عناب (لم تتغير)

– وزير النقل والشؤون البلدية وليد المصري (لم يتغير)

– وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عبد الناصر ابو البصل (لم يتغير)

– وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى حابس المعايطة (لم يتغير)

– وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة (لم يتغير)

– وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي مجد الشويكة (تغيير حقيبة)

– وزير الثقافة والشباب محمد أبو رمان (جديد)

– وزير دولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة خليل (لم يتغير)

– وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين (لم يتغير)

– وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري (لم يتغير)

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية