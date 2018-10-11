استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس المسؤول الفرنسي عن تنظيم مؤتمر المستثمرين من اجل لبنان(سيدر) والسفير المفوض ما بين الوزارات لشؤون الشرق الاوسط بيار دوكين والسفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، وتناول الحديث مؤتمر “سيدر” ومتابعة قراراته ونتائجه.

وجرى خلال اللقاء البحث في التفاصيل والمواضيع والقوانين التي يجب ان تنفذ لحسن سير الادارة في لبنان، والى مؤتمر روما وتعزيز دعم الجيش اللبناني وانشاء قوة بحرية لبنانية، وكان تشديد خلال اللقاء على وجوب الاسراع بتشكيل الحكومة.

وثمن المسؤول الفرنسي “عاليا ما قام به مجلس النواب اللبناني بإقرار سلسلة قوانين تتعلق بسيدر من تهيئة الاجواء حتى لا تضيع ستة اشهر اخرى غير الاشهر الستة الماضية.

ثم استقبل الرئيس بري رئيس الحكومة الاسبق في لبنان نجيب ميقاتي، وكان عرض للاوضاع العامة والوضع الحكومي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام