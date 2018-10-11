تقدمت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان “بأحر التعازي والمواساة برحيل والدة الشهيد الحاج عماد مغنية(الحاجة آمنة سلامة)”، سائلة “المولى عز وجل لها الرحمة والمغفرة والرضوان”.

واكدت الجبهة في بيان لها الخميس”المضي في طريق ذات الشوكة في مواجهة أعداء الأمة حتى يمن الله علينا بالنصر والثبات والتمكين”.

من جهة ثانية، أكدت الجبهة على لسان عضو قيادتها شريف توتيو ان “الوطن ليس لعبة بأيدي اللاعبين العابثين ولا يجوز أن يكون المواطن الفريسة أو الضحية للخلافات والصراعات والتجاذبات السياسية ولا سيما تلك الحاصلة اليوم بخصوص تشكيل الحكومة العتيدة”، وشددت على “ضرورة العمل على تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام