نعى رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” الوزير طلال أرسلان “والدة الشهيد عماد مغنية، السيدة الفاضلة الحاجة أم عماد مغنية المنتقلة الى رحمته تعالى عن عمر حافل بالتضحية والعطاء، هي خير قدوة للأم العاقلة الحكيمة المسؤولة والحنونة”.

وقال ارسلان في بيان له الخميس “إنها أم الشهداء وجدة الشهيد وزوجة والد الشهداء وجد الشهيد، كرست حياتها لقضايا الوطن والأمة وأولها قضية الحرية والكرامة والاستقلال ورفع الظلم عن شعوبنا”، وتابع “انها مدرسة ونهج حياة”.

واضاف ارسلان “نتقدم من قائد المقاومة السيد حسن نصرالله ومن أسرة الفقيدة الشريفة ومن محور المقاومة واحرار العالم بالتعزية بأم الشهداء، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام