شدد الشيخ عفيف النابلسي على التمسك والاصرار بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة لمواجهة الاعتداءات الخارجية ولحماية بلدنا من أي أخطار عدوانية. وتابع “هذه الثلاثية هي أيضا حاجة داخلية للحفاظ على الاستقرار ووحدة الوطن وسلامة المجتمع”.

موقف الشيخ النابلسي جاء الخميس خلال استقباله قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد غسان شمس الدين، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة.

وأكد الشيخ النابلسي أن “الأجهزة الأمنية حاجة وضرورة في كل مجتمع ينشد الأمان والاستقرار والسلام”، ولفت الى انه “لا يمكن لأي بلد أن يتقدم إلا في ظل أجهزة وطنية تعمل على خدمة الناس وتواكب تطلعاتهم في بلد آمن مزدهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام