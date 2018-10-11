إنقطاع التيار الكهربائي عن كل لبنان بسبب عطل سيستمر لمدة 3 ساعات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2018 - 16:59
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إعلام العدو: إصابة جندي بجراح خطرة جراء عملية طعن قرب حاجز حوارة جنوب نابلس وانسحاب المنفذ
مراسل المنار: إصابة مستوطنة برصاص جنود الاحتلال أثناء إطلاقهم النار على منفذ عملية الطعن
قوات الاحتلال تغلق حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس وتنتشر بشكل كثيف قرب مستوطنة يتسهار
مستوطنون صهاينة يهاجمون مركبات المواطنين الفلسطينيين على مفرق مستوطنة يتسهار ويحطمون عددا منها
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الامام الخامنئي: الظروف الحالية تتطلب من النخب والناشطين مضاعفة الشعور بالمسؤولية ومدّ المسؤولين بتجاربهم
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: روسيا وجّهت ضربة قاضية للإرهاب الدولي ونعمل على تشكيل لجنة دستور سوريا
إصابة 12 طفلا إثر انفجار لغم من مخلفات "داعش" في قرية سعلو بريف دير الزور الجنوبي الشرقي
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل تدعو السعودية لوقف ضرباتها الجوية على أهداف مدنية في اليمن
استمرار تقبل التعازي برحيل الحاجة أم عماد مغنية اليوم من الـ3 حتى الـ6 عصراً في مجمع المجتبى - حي الأميركان
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إنقطاع التيار الكهربائي عن كل لبنان بسبب عطل سيستمر لمدة 3 ساعات
منذ 1 ساعة
11 October، 2018
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