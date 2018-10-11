قضت محكمة عسكرية مصرية بالإعدام لـ17 متهما في قضية “تفجير الكنائس الثلاث” والسجن المؤبد لـ19 آخرين متهمين في نفس القضية.

وقالت جريدة “الشروق” المصرية اليوم الخميس “قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بإعدام 17 متهما والسجن المؤبد 19 متهما آخرين في قضية تفجيرات الكنائس الثلاث”.

كما قضت المحكمة “بالسجن المشدد 15 عاماً لـ9 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، فيما قضت بانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين”، بحسب “الشروق”.

وأضافت الجريدة أن المحكمة وجهت لهم تهم “الانضمام لخلية تنظيم داعش المسؤولة عن تفجيرات كنائس البطرسية ومارمرقس بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا وهجوم النقب”.

وأحالت المحكمة أوراق 36 متهما في القضية إلى مفتي الجمهورية؛ لاستبيان رأيه الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام.

واستهدفت هجمات دموية عددا من الكنائس المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية تزامنا مع الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

المصدر: سبوتنيك