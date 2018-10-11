صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، على الخطة المالية متوسطة المدى (2019-2021). وأعدت الخطة، بالتعاون بين وزارة الخزانة والمالية، ومكتب الاستراتيجية والميزانية التابعة لرئاسة الجمهورية. وتم نشر مصادقة الرئيس التركي للخطة، التي تشمل السنوات الثلاث القادمة، في الجريدة الرسمية. وبحسب الخطة الجديدة، فإن وزارة المالية ومكتب الاستراتيجية والميزانية، سيركزان خلال الفترة المذكورة، على تحقيق استقرار الأسعار والانضباط في الاقتصاد والميزانية. كما تهدف الخطة المالية، إلى تحقيق نمو مستدام بالتوازي مع الحفاظ على تطبيق سياسات مالية ونقدية صارمة. وتنص الخطة أيضاً، على إنشاء مكتب داخل وزارة الخزانة والمالية، يعنى بتنظيم استخدام الموارد العامة وتقليل النفقات وتحسين الإيرادات.

المصدر: وكالة انباء الأناضول