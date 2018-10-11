أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الخميس، مرسوما ملكيا بالموافقة على التعديل الأول، لحكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، التي تشكلت في 14 يونيو الماضي. جاء ذلك وفق ما أعلنه الديوان الملكي الأردني في بيان، بثته الوكالة الرسمية. وبحسب الأسماء الواردة في نص المرسوم، فقد أخرج الرزاز 10 وزراء وأدخل 7 ودمج 6 وزارات. كما ضم التعديل استحداث وزارة جديدة هي “التطوير الإداري والمؤسسي”، وحملها في التعديل، مجد شويكه، التي كانت تحمل حقيبة تطوير القطاع العام قبل التعديل.

وحافظ الرزاز في تعديله على حملة الحقائب السيادية، وهي الخارجية والداخلية والمالية. وجرى تكليف الرزاز في 5 يونيو/حزيران الماضي، بعد يوم من استقالة حكومة هاني الملقي تحت وطأة احتجاجات شعبية واسعة ضد قانون معدل لضريبة الدخل، أقرته الحكومة، أواخر شهر مايو الماضي. وهذه الحكومة هي الثامنة عشرة منذ تولي العاهل الأردني سلطاته عام 1999 تولاها اثنا عشر من رؤساء الوزراء وهم عبد الرؤوف الروابده، وعلي أبو الراغب، وفيصل الفايز، وعدنان بدران، ومعروف البخيت، ونادر الذهبي، وسمير الرفاعي، وعون الخصاونه، وفايز الطراونة، وعبد الله النسور وهاني الملقي ورئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول