أدّت فيضانات خلال فترة ليل الأربعاء وصباح الخميس لمقتل شخصين بعد أن جرفت المياه سيارتهما في منطقة الفار جنوب شرق فرنسا. وتشهد منطقة الفار وخاصة مدينة سان ماكسيم منذ يوم أمس الأربعاء أمطاراً غزيرة أدت لحدوث فيضانات عارمة حيث هطلت كميات من المياه تعادل شهرين من الأمطار. وأدت الفيضانات لجرف عدد كبير من السيارات بالإضافة لإحداث أضرار في البنى التحتية والمنازل. هذا وقال مدير شرطة منطقة الفار جان لوك فيدولين لقناة بي.اف.ام الفرنسية بأن “السلطات تخشى أن يسقط المزيد من الضحايا وبأن عمليات البحث لم تسمح بعد بإيجاد مفقودين.”

ومنذ يوم أمس أعلن الدفاع المدني حالة الاستنفار حيث ما تزال عمليات البحث جارية في البحر على الرغم من صعوبة الطقس. من جهتها، حذرت مديرية الشرطة في منطقة الفار المواطنين من التنقل في الوقت الذي تم فيه فتح خلية أزمة لمتابعة وضع السكان. يذكر أن جزيرة مايوركا الإسبانية شهدت من أيّام فيضانات مماثلة أدّت إلى وفاة 10 أشخاص وفقدان آخرين.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية