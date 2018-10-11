أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي حشمت الله فلاحت بيشه ، أن “البعض يعتبر حادث أهواز الارهابي له جذور طائفية وهذا غير صحيح، حيث تأكد لدينا ضلوع عناصر أجنبية في هذا الاعتداء”. وفي مقابلة مع إرنا الخميس، أوضح حشمت الله فلاحت بيشه بخصوص تصريح إمام جمعة مدينة أهواز أن “زعيم الزمرة الإرهابية كان من محافظة لرستان، أن الحادث كان له جذور خارجية وهذا الكلام ليس صحيحا أبداً”.

وذكّر أن “غالبية الشهداء في هذا الحادث كانوا من اللر، وإن جميع الأعراق، بما في ذلك الأكراد واللر والعرب والفرس كانوا مستائين من هذا الإعتداء الإرهابي”. وصرّح أن “اعتبار هذا الحادث الإرهابي موضوع طائفي، بمثابة التحرك في مسار العدو دون علم.” وشدد على أن “جميع عناصر الحادث الإرهابي في الأهواز قد تمّ القبض عليهم، وأن هذا الحادث له جذور خارجية”.

المصدر: وكالة ارنا للأنباء