ربما يرغب البعض منا بحذف فيسبوك والتخلص منه نهائيا، ولكننا نخشى خسارة جميع الصور ومقاطع الفيديو والأصدقاء الذين كسبناهم على مدار السنوات.

ولكن مقالة جديدة تشرح كيفية القيام بذلك، مع تغطية طرق تنزيل الصور والحفاظ على الأصدقاء، وكذلك كيفية حذف حساب فيسبوك مرة واحدة وللأبد، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- سجل الدخول إلى حسابك على فيسبوك على جهاز الكمبيوتر، وانتقل إلى الإعدادات

2- انقر على خيار معلومات فيسبوك الخاصة بك، ومن ثم تنزيل المعلومات

3- انتقل إلى الأسفل قليلا وانقر فوق إلغاء تحديد الكل

4- انقر على خيار الصور ومقاطع الفيديو، بحيث تظهر علامة في المربع الصغير على اليمين

5- انتقل إلى خيار الأصدقاء، لتظهر علامة في المربع الصغير على اليمين

6- انقر على “إنشاء ملف”، لتفعيل عملية تنزيل البيانات

وبعد الانتهاء من ذلك، سترى مربعا يظهر فوق العنوان الفرعي “معلوماتك”، والذي يقول: “ملفك قيد المعالجة”. وستستغرق هذه العملية من فيسبوك بضع دقائق إلى ساعة، حتى يصبح ملفك قابلا للتنزيل (اعتمادا على كمية البيانات المتوفرة لديك).

وعندما يصبح الملف جاهزا، يمكنك تنزيله بالنقر فوق علامة التبويب “الملفات المتاحة”، ثم النقر على خيار “التحميل”. وفي حال استغرق تنزيل الملف بعض الوقت، يمكنك إعادة تحميل صفحة “تنزيل معلوماتك” مرة أخرى.

وبعد ذلك، يمكنك حذف حسابك على فيسبوك نهائيا، من خلال اتباع هذا المسار: الإعدادات- معلوماتك على فيسبوك- حذف حسابك ومعلوماتك- حذف الحساب.

وبدلا من ذلك، يمكنك أيضا الوصول إلى صفحة “حذف حسابي” مباشرة، بالنقر فوق هذا الرابط، حيث يمكنك إدخال كلمة المرور والنقر فوق متابعة، ثم النقر فوق خيار حذف الحساب، ما يؤدي إلى حذف حسابك نهائيا، على الرغم من أنك تحتاج إلى الانتظار 30 يوما قبل اكتمال الحذف النهائي فعليا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال سجلت الدخول إلى فيسبوك في أي وقت خلال فترة الثلاثين يوما، فسيتم إلغاء عملية الحذف وسيتعين عليك البدء من جديد.

يذكر أن حملة #DeleteFacebook انتشرت بشكل موسع منذ نوفمبر 2016، عندما زعمت التقارير أن عملاق المواقع الاجتماعية استُخدم على نطاق واسع للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتفاقمت الحالة بعد ذلك في بريطانيا.

وفي نهاية شهر سبتمبر الماضي، زادت المخاوف بشأن أمن البيانات الخاصة لمستخدمي فيسبوك بشكل أكبر، عندما واجه فيسبوك عمليات قرصنة هائلة، أدت إلى اختراق 50 مليون حساب.

المصدر: روسيا اليوم