قتل وجرح العشرات من عناصر قوى العدوان السعودي على اليمن الخميس في عمليات عسكرية متفرقة على مواقعهم في محافظات البيضاء وتعز والجوف اليمنية.

واكد مصدر عسكري يمني أن “وحدات الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية اقتحام لمواقع المنافقين في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وأدت العملية إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المنافقين واغتنام عتاد عسكري كبير”.

وأضاف المصدر أن “الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع وتحصينات المنافقين في الخدار السود وأرتاب عسير في جبهة قانية بمحافظة البيضاء”.

وأشار المصدر إلى ان “وحدة الهندسة فجرت عبوة ناسفة بمجموعة من المنافقين في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم في تعز”، وتابع “تم تدمير آلية عسكرية لمرتزقة الجيش السعودي قرب القذاميل في صحراء الأجاشر قبالة نجران”.

المصدر: موقع انصار الله