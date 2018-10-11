أصدرت محكمة منطقة نهر فولغا العسكرية اليوم الخميس حكماً بالسجن المشدد لمدة 9 سنوات بحق أحد سكان مدينة تولياتي في مقاطعة سامارا الروسية للمشاركة في أنشطة تنظم “داعش” الإرهابي الدولي .

وجاء قي بيان مديرية جهاز الأمن الفدرالي الروسي في المقاطعة”بموجب قرار محكمة منطقة الفولغا العسكرية ، أُدين نورمحمدوف علي، بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة 2 من المادة 205.5 من القانون الجنائي الروسي، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات يقضيها في مؤسسة إصلاحية تخضع لنظام مشدد، ورفضت المحكمة قرار الاستئناف وأبقت على حكم محكمة منطقة الفولغا العسكرية دون تغيير ودخل هذا الحكم حيز التنفيذ.

يشار إلى أن نورمحمدوف اعترف بذنبه، وارتدع وساهم بنشاط في التحقيق.

ويذكر أنه في نيسان/ أبريل 2017 ، وصل نورمحمدوف عبر تركيا إلى سوريا ، حيث انضم إلى صفوف داعش، وفي حزيران/يونيو الماضي رُفعت دعوى جنائية ضده بموجب الجزء 2 من مادة 205.5 للقانون الجنائي للاتحاد الروسي (المشاركة في أنشطة منظمة معترف بها كإرهابية بموجب قوانين روسيا الاتحادية)، وحسب جهاز الأمن الفيدرالي في آذار/مارس 2018 ، عبر الحدود السورية التركية، وتوجه إلى القنصلية العامة الروسية في إسطنبول ، قائلاً إنه فقد وثائقه ويريد العودة إلى روسيا. وفي الشهر نفسه، سافر على متن طائرة رحلة إسطنبول – سامارا إلى مطار “كوروموش” الدولي ، حيث احتجزه ضباط جهاز الأمن الفدرالي الروسي.

المصدر: سبوتنيك