تراجعت قوة الاعصار مايكل الخميس وصنف عاصفة استوائية حيث يتابع مساره نحو جورجيا بعدما ضرب شمال غرب فلوريدا المجاورة ترافقه رياح هي الأعنف في هذه الولاية وأوقعت قتيلا.

وقالت السلطات في مقاطعة غادسدن إن “هناك وفاة مرتبطة بالإعصار”، مشيرة إلى أن هذه الوفاة وهي الأولى التي تسجل منذ بدء الإعصار سببها سقوط شجرة.

وخفض تصنيف الاعصار الذي كان في الفئة الرابعة (على مقياس من خمس درجات) الى الفئة الاولى مساء الاربعاء وبلغت سرعة الرياح 150 كلم في الساعة.

وقرابة الساعة 4.00 ت غ صنف عاصفة استوائية اثناء مروره الى جورجيا مترافقا مع أمطار غزيرة ورياح فاقت سرعتها 110 كلم في الساعة.

في بنما سيتي، المنتجع البحري الواقع على ساحل فلوريدا، بلغت سرعة الرياح 250 كلم في الساعة الاربعاء على مدى ثلاث ساعات تقريبا.

وانهارت مبان من القرميد واقتلعت أشجار ما أدى الى إغلاق طرقات وقطع خطوط كهربائية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية