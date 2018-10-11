أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أن مدير الجهاز سيرغي ناريشكين أجرى زيارة عمل الى دولة قطر، بحث خلالها الوضع في الشرق الأوسط، والتعاون بين الأجهزة الأمنية للدولتين، والتحضير لمونديال 2022.

وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية “يوم أمس 10 أكتوبر، خلال زيارة عمل مدير جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين الى قطر، استقبله نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد ال ثاني، كما أجرى مدير الاستخبارات مباحثات مع مستشار الأمين لشؤون الأمن القومي محمد المسند، ومدير جهاز أمن الدولة عبد الله الخليفي”.

وخلال المباحثات جرى مناقشة شؤون الأمن الإقليمي، والوضع في سوريا، وليبيا، وأفغانستان، والتعاون بين الأجهزة الأمنية الروسية والقطرية، ومواجهة الإرهاب، كما جرى التعاون في مجال تأمين مونديال 2022.

المصدر: سبوتنيك