وقع 22 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على رسالة موجهة إلى الرئيس دونالد ترامب، يطلبون منه فتح تحقيق بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ في الرسالة “ننتظر منكم أن تدرسوا أثناء اتخاذ قراركم، كل المعلومات ذات الشأن، بما في ذلك المتعلقة بكبار المسؤولين في الحكومة السعودية”.

ويطلب أعضاء مجلس الشيوخ من الرئيس أن يحدد الرئيس ما إذا كان شخص أجنبي مسؤولا عن انتهاك خطير لحقوق الإنسان، ذلك بموجب “قانون ماغنيتسكي” حول محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وسبق للرئيس الأمريكي أن أعرب عن قلقه إزاء المعلومات عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي دخل القنصلية السعودية باسطنبول ولم يخرج منها. وأكد ترامب أنه يعتزم الاتصال بالمسؤولين السعوديين على أعلى مستوى لبحث القضية.

وأكد البيت الأبيض الأربعاء، ان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار ترامب جاريد كوشنر، ناقشوا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قضية خاشقجي.

المصدر: وكالة رويترز