وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الخميس، لدى عودته الى البلاد من رحلته الى المجر حادثة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بانها ليست عادية.

كما اعتبر اردوغان التحقيق في اختفاء خاشقجي بانه مستمر من قبل الأجهزة القضائية والأمنية والاستخباراتية التركية. وشدد قائلاً “نحقق بقضية اختفاء خاشقجي بجميع أبعادها ولا يمكننا أن نصمت عن حادثة كهذه”.

وأشار اردوغان الى ان حكومته حصلت على رد من السلطات السعودية حول إمكانية دخول القنصلية السعودية لإجراء تحقيقات فيها، مشيرا الى انه “لا يعقل أن لا يكون في قنصلية السعودية أنظمة كاميرات مراقبة”، لافتا الى ان القنصلية السعودية تملك أكثر الأنظمة تطورا في مجال كاميرات المراقبة.

المصدر: وكالات