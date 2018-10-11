صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي “بعد تفشي ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات في مدينة صيدا، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إستقصاءاتها وتحرياتها المكثفة، وتمكنت بتاريخ 8/10/2018 من تحديد هوية احدهم وتوقيفه، اثر كمين محكم في ساحة النجمة – صيدا، وهو: ع.د (مواليد عام 1969، لبناني)، ضبط بحوزته 8 أكياس من مادة الهيرويين.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وانه يتنقل بواسطة هوية فلسطينية مزورة باسم غشان خشان 1982، وكان متوجها لبيع المخدرات داخل محلة صيدا القديمة للمدعو: ن.د (مواليد 1980، فلسطيني)، فتم توقيفه، واعترف بتعاطيه المخدرات.

كما تبين أنه يوجد في حقه 5 مذكرات عدلية بجرائم مخدرات.

كذلك وبعد عملية رصد ومتابعة، أوقفت الشعبة بتاريخ 8/10/2018 في مدينة صور محلة البص المدعو: ح.ز(مواليد عام 1999، لبناني) لقيامه بترويج وتعاطي الحبوب المهلوسة، وقد عثر بحوزته على 192 حبة من أدوية: ترامال، بينزكسول، ترامادول وريفوتريل كان يخفيها داخل حذائه.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام