أمل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء أن تفرج تركيا قريبا عن القس الأميركي أندرو برانسون الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية وأثارت قضيته أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة.

وقال بومبيو الأربعاء أمام المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي “يحدوني الأمل الكبير بأن يتمكن القس برونسون وزوجته قريبا من العودة إلى الولايات المتحدة”.

وقد يحكم على برونسون بالسجن حتى 35 عاما، بتهم التجسس وأنشطة “إرهابية”.

وكانت محكمة تركية ردت في آب/أغسطس طلبا جديدا لرفع الإقامة الجبرية التي فرضت في 25 تموز/يوليو على القس برونسون، الذي كان قبل ذلك موقوفا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وأثار اعتقاله سنة ونصف السنة ثم وضعه في الإقامة الجبرية تحت المراقبة في تركيا، أزمة دبلوماسية حادة بين تركيا والولايات المتحدة.

وقد فرضت واشنطن مجموعة من العقوبات على تركيا التي ردت بتدابير مماثلة بسبب هذه القضية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية