أعلن مصدر قضائي أن النجل الأصغر للرئيس المعزول محمد مرسي الذي أوقفته السلطات الأمنية المصرية الأربعاء إثر اتهامه بـ”الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة”، سيخلى سبيله بكفالة بناء على قرار النائب العام.

وأوضح المصدر أن النائب العام قرر مساء الأربعاء إخلاء سبيل عبد الله مرسي على ذمة القضية “بكفالة 5 آلاف جنيه”.

وعبد الله هو النجل الأصغر لمرسي بين خمسة أبناء وليس الأول الذي يتعرض للتوقيف، إذ إن شقيقه أسامة تم توقيفه في أواخر 2016 بتهمة “التحريض على العنف” ولا يزال مسجونا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية