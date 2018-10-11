نبه كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف بريكست الأربعاء الى أن على بريطانيا أن تقبل بضوابط إدارية جديدة محدودة على التجارة مع إيرلندا الشمالية في أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن انسحابها من الاتحاد الأوروبي.

وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي قد شددت على أنها لن تقبل بأي اتفاق من شأنه أن ينتهك السيادة البريطانية، ورفض حلفاؤها الإيرلنديون الشماليون في البرلمان إجراءات مماثلة.

وقال ميشال بارنييه “كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يستبعد حدودا فعلية في جزيرة إيرلندا، ولذا ما سيصل إلى إيرلندا الشمالية سيصل أيضا إلى سوقنا الموحدة”.

واوضح أن الاجراءات ستكون موقتة فيما يتم الاتفاق على علاقة تجارة جديدة مع بريطانيا، على ان يتم تقليصها في حال موافقة لندن على الانضمام إلى اتحاد جمركي كامل بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي.

وأضاف “ما زلنا منفتحين على إقامة اتحاد جمركي مع المملكة المتحدة، واتحاد جمركي كهذا من شأنه أن يزيل جزءا مهما من إجراءات التفتيش الجمركي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية