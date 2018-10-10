اعلنت الخارجية الفرنسية الاربعاء أنها “على اتصال بالسلطات السعودية” في شأن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول، وكررت أملها “بكشف كل تفاصيل” هذه القضية.

وقال المتحدث باسم الخارجية في مؤتمر صحافي عبر الانترنت “نحن على اتصال بالسلطات السعودية في شأن اختفاء جمال خاشقجي، نذكر بأننا قلقون حياله ونأمل تكرارا بكشف كل تفاصيل هذه القضية”.

وأعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء أنه تحدث إلى السلطات السعودية “على أعلى مستوى” للمطالبة بأجوبة عما حصل للصحافي السعودي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية