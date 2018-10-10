عثرت الشرطة اليونانية الأربعاء على جثث ثلاث نساء في المنطقة العازلة لنهر ايروس التي تشكل الحدود البرية بين اليونان وتركيا ويسلكها عادة مهاجرون ولاجئون.

وقال مصدر في الشرطة اليونانية إن طبيبا شرعيا سيحدد سبب الوفاة، فيما تحقق السلطات في احتمال وقوع عمل إجرامي.

وسجل خلال العام 2018 ارتفاع كبير لعدد المهاجرين الذين عبروا هذه الحدود البرية مقارنة بالعام الفائت بحسب حرس الحدود الذين طالبوا اخيرا بزيادة عديدهم لمواجهة هذا الامر.

وتظهر أرقام الشرطة أنه تم في النصف الاول من هذا العام توقيف ثمانية الاف و407 مهاجرين قرب هذه الحدود مقابل 1611 خلال الفترة نفسها من العام الفائت، وعلى مدى العام 2017، بلغ هذا العدد 5600 مهاجر مقابل 3700 في 2016.

hgd

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية