بدأت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة، النظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد رسام كاريكاتير (مواطن سعودي) قام برسم 100 كاريكاتير تضامناً مع “دولة معادية للسعودية وحكومتها مقابل مبلغ مالي” حسبما ذكرت صحيفة “عكاظ” على موقعها الإلكتروني مساء اليوم الأربعاء.

وأضافت الصحيفة أن المدعي العام بالنيابة العامة اتهم المدعَى عليه بعدة تهم “أبرزها التعاطف مع دولة معادية، ومخالفته سياسة السعودية في مقاطعتها وتصريحه بأنها لا تستحق ذلك، وتواصله مع أشخاص معادين للمملكة، وإساءته لولاة الأمر بعمل أكثر من 100 رسم كاريكاتيري تضامناً مع دولة معادية ضد المملكة وحكومتها مقابل مبلغ مالي، وإنتاج وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام”.

وتسلَّم المدعى عليه لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة القادمة. ولم تذكر الصحيفة من هي “الدولة المعادية” المقصودة.