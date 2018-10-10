يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء الاثنين للمرة الاولى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن الذي يقوم بزيارة دولة لفرنسا، وفق ما اعلن الاليزيه، ذلك للتشاور خصوصا حول العلاقات مع كوريا الشمالية.

وسبق أن أجرى الرئيسان اللذان توليا الحكم في ايار/مايو 2017، لقاء ثنائيا على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ في تموز/يوليو 2017.

واضافة الى الملف الكوري الشمالي، سيبحث الرئيسان موضوع المناخ.

ويأتي هذا اللقاء في أجواء من الارتياح تسود العلاقات بين الكوريتين بعد اعوام من التوتر الذي تسبب به البرنامج النووي والبالستي لبيونغ يانغ.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية