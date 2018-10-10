قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانغ كيونغ-وا، إن نظيرها الأميركي، مايك بومبيو، أبدى عدم رضاه عن اتفاق عسكري توصلت إليه سيؤول مؤخرا مع بيونغ يانغ بخصوص الحدود بين البلدين وتجنب التوترات في تلك المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، “يونهاب”، الأربعاء، عن الوزيرة إجابتها بـ “نعم” ردا على سؤال أحد البرلمانيين المعارضين في البلاد، خلال الإفادة السنوية للوزارة أمام البرلمان، حول ما إذا كان بومبيو قد “أبدى عدم رضاه خلال محادثة هاتفية الشهر الماضي مع كانغ بخصوص الاتفاق العسكري الأخير”.

ونقلت الوكالة عن الوزيرة قولها إن “كوريا الشمالية والولايات المتحدة أجريتا مشاورات وثيقة حول السماح لخبراء جنوبيين بالانضمام للفريق الذي سيتولى تفتيش المواقع النووية التي قامت بيونغ يانغ بهدمها”.

وكان بومبيو قد أعلن، أمس الثلاثاء، أنه خلال محادثاته مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أحرز تقدماً في مجال نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: سبوتنيك