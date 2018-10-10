وجَّه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة رسالة عزاء للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بوفاة والدة الشهداء أم عماد مغنية.

وجاء في نص التعزية

الأخ السيد حسن نصر الله قائد المقاومة وأمين عام حزب الله حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بمزيد من الحزن والأسى، أتقدم إليكم وإلى عائلة المرحومة الحاجة أم عماد، باسمي واسم إخواني في حركة الجهاد الإسلامي، قيادة وكوادر وأعضاء، وكذلك باسم أسر شهداء فلسطين، بأحر التعازي بوفاة المرحومة الحاجة أم عماد، التي كانت نموذجًا مقاومًا وصابرًا لكل الأمهات، وعلى رأسهن أمهات المجاهدين، في هذا الزمن الذي نواجه فيه “إسرائيل”، لتكون أيقونة المقاومة في كل المنطقة العربية والإسلامية.

وفي هذه المناسبة الحزينة، أؤكد أن المرحومة الحاجة أم عماد تقف اليوم في مقدمة رتل طويل من أمهات الشهداء، فلسطينيين ولبنانيين وعربًا ومسلمين، ارتقوا من أجل فلسطين التي تمثل قبلتنا في الجهاد والمقاومة والحرية.

وإنني على ثقة أننا بأمهات كأم الحاج عماد نستطيع أن نستمر في المقاومة والعطاء المقدس حتى تحرير فلسطين كل فلسطين، بإذن الله.

المصدر: فلسطين اليوم