استغرب وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف في بيان لمكتبه الاعلامي “انتقادات وآراء بعض الاعلاميين التي طاولت المحكمة العسكرية وقضاتها وعملهم”.

واكد ان “المحكمة العسكرية كانت وستبقى بمنأى عن التجاذبات السياسية التي يحاول هذا البعض اقحامها فيها”، مشددا على ان “المحكمة العسكرية تقوم بعملها بكل شفافية ومهنية ونزاهة واستنادا الى القوانين والانظمة المرعية”.

وأضاف الصراف انه “من غير المسموح لأي جهة كانت وتحت اي اعتبار التحدث عنها واستغلال المنابر الاعلامية للتصويب على ادائها”.

وشدد انه “على وسائل الاعلام كافة توخي أعلى معايير الدقة والحرفية عند التطرق الى آلية عمل القضاء العسكري لا سيما لجهة الملفات الخطيرة التي يديرها هذا القضاء علما أن آراء بعض الاعلاميين لن تؤثر قيد انملة في اداء هذا القضاء او تغير في قناعاته”، مؤكدا انه “لدينا كامل الثقة بمهنية ونزاهة هذا القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام