أوقفت السلطات الأمنية المصرية الاربعاء النجل الاصغر للرئيس محمد مرسي إثر اتهامه بـ”الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة”، بحسب مصادر متطابقة.

وأفاد مصدران امني وقضائي إنه تم توقيف عبدالله مرسي فجرا وسيتم التحقيق معه من قبل النيابة العامة.

وعبد الله محمد مرسي هو النجل الأصغر لمرسي بين خمسة أبناء وليس الأول الذي يتعرض للتوقيف، إذ ان شقيقه أسامة تم توقيفه في أواخر 2016 بتهمة “التحريض على العنف” ولا يزال مسجونا.

وكتب أحمد، أكبر ابناء مرسي والمتحدث باسم الاسرة، صباح الاربعاء عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك “حسبنا الله ونعم الوكيل، اعتقال عبد الله مرسي أخي الأصغر الآن من المنزل في الشيخ زايد (غرب القاهرة)”.

ومطلع تشرين الاول/اكتوبر، تحدث عبدالله مرسي في مقابلة اجرتها معه وكالة “اسوشيتد برس” عن ظروف سجن والده وما تعانيه أسرته للسماح لها بزيارته.

وقال في الحوار إن مرسي “في عزلة تامة وبدون رعاية كافية من مرض السكري وضغط الدم المرتفع وهو ينام على الأرض”. وأضاف أن والده “ليس لديه فكرة عما يحدث منذ توقيفه، فهم (السلطات الأمنية) لا يسمحون له بالصحف أو حتى بقلم وورقة ليكتب خواطره”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية