أعلنت وزارة الدفاع التركية الاربعاء الإنتهاء من سحب الاسلحة الثقيلة من المنطقة العازلة حول محافظة إدلب في شمال سوريا، والمعقل الأخير للفصائل الارهابية المسلحة.

وقالت الوزارة في بيان إن “تركيا تحملت مسؤولياتها بصفتها دولة ضامنة، في هذا الإطار أنجز سحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب في 10 تشرين الأول/اكتوبر”.

وأنهت الفصائل المسلحة الارهابية سحب سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة المرتقبة حول ادلب مع انتهاء المهلة المحددة لذلك الأربعاء، وفق الاتفاق الروسي التركي، في وقت يشكل اخلاء الارهابيين لمواقعهم فيها المهمة الأصعب خلال الأيام الخمسة المقبلة.

وتنتهي الأربعاء مهلة حددها الإتفاق لسحب كافة الفصائل سلاحها الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح التي يراوح عرضها بين 15 و20 كيلومترا، وتقع على خطوط التماس بين الجيش السوري والمسلحين الارهابيين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية