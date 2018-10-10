أعلن خفر السواحل الأتراك أنهم عثروا الاربعاء على جثث ثمانية مهاجرين غرق مركبهم قبالة مدينة ازمير، موضحا أن عمليات بحث جارية للعثور على 25 شخصا آخرين كانوا فيه.

ومساء الثلاثاء، أتت امرأة عراقية تلبس سترة إنقاذ وثيابا مبللة لطلب المساعدة من عناصر خفر السواحل في مدينة كرابورون الواقعة في محافظة إزمير الساحلية.

وقالت لهم أنها تمكنت من النجاة بعد غرق المركب الذي كانت فيه مساء الثلاثاء، وكان ينقل حوالى 25 شخصا، كما جاء في بيان لخفر السواحل.

وبعدما أطلقوا عملية انقاذ، عثر خفر السواحل على جثث ثمانية مهاجرين، ستة منهم على الشاطئ واثنان في الماء، وتواصلت عمليات البحث للعثور على المسافرين الآخرين المفقودين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية