تم العثور على قبر جماعي يحتوي على رفات 75 جثة متحللة بالقرب من مدينة سرت، معقل الارهابيين السابق غرب ليبيا، بحسب ما صرح مسؤول الاربعاء.

وصرح محمد الاميل، المتحدث باسم المجلس البلدي في مدينة سرت أن مواطنا تقدم ببلاغ يفيد بوجود “مقبرة جماعية ببلدة الظهير غرب المدينة، حيث انتقلت قوة أمنية للمنطقة المذكورة والتي هي عبارة عن أرض زراعية، وتم العثور فيها

على عدد 75 جثة متحللة” .

وأضاف الاميل “الجثث تم انتشالها بحضور النيابة العامة والقوة المكلفة بتأمين سرت والهلال الأحمر بالمدينة”، مرجحا أن تعود الجثث لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية. رغم أنه لا يوجد تأكيد على ذلك. وبحسب المسؤول، فقد تم العثور على هذه المقبرة “منذ عدة ايام”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية