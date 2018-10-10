أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استدعاء السفير الألماني لوزارة الخارجية لتبلغه احتجاجها على تسليم ألمانيا دبلوماسي إيراني لبلجيكا.

وقالت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء في بيان، “تم استدعاء السفير الألماني اليوم لوزارة الخارجية احتجاجا على قيام ألمانيا بتسليم واحد من الدبلوماسيين الإيرانيين لبلجيكا”.

وأضاف البيان أن السفير الألماني التقى مع مسؤولين بالوزارة حيث أبلغوه “الاعتراض بشدة على اعتقال الدبلوماسيين الإيرانيين وسجنهم وتسليمهم”، مشيراً إلى أن قرار التسليم “كان نتيجة لمؤامرة مزيفة من جانب أعداء العلاقات الإيرانية الأوروبية”.

المصدر: سبوتنيك