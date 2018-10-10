الوزير سيزار أبي خليل بعد لقاء بري: سنعمل على تأمين الفيول لآخر السنة ونتجنب التقنين من خلال سلفة خزينة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2018 - 18:20
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السلطات البلغارية تعلن توقيف رجل في ألمانيا يشتبه بضلوعه في جريمة قتل صحافية في شمال البلاد بعد تطرقها إلى قضايا فساد
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الوزير سيزار أبي خليل بعد لقاء بري: سنعمل على تأمين الفيول لآخر السنة ونتجنب التقنين من خلال سلفة خزينة
منذ 32 mins
10 October، 2018
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