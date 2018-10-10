أعلن مصدر عسكري في الرباط الاربعاء ان البحرية الملكية المغربية أطلقت النار على زورق كان ينقل مهاجرين مغاربة، خلال عملية اعتراض قبالة سواحل العرائش، فأصابت أحدهم بجروح.

وقال المصدر العسكري ان “الزورق المزود بمحرك والذي كان ينقل 58 مهاجرا، قام بمناورة عدائية حملت سفينة خفر السواحل على اطلاق النار بناء على اوامر قائدها”.

وأصيب أحد المهاجرين في كتفه خلال عملية الاعتراض التي حصلت ليل الثلاثاء الاربعاء على ساحل الأطلسي، جنوب مضيق جبل طارق، ونقل الى مستشفى طنجة.

واوضح المصدر نفسه ان المهاجرين الآخرين، نساء ورجالا من كل الأعمار، أعيدوا الى الشاطئ وسلموا الى الدرك.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية