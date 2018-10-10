وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الأولى السيدة ناديا الشامي عون على رأس وفد رسمي إلى أرمينيا، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت (الرابعة بتوقيت أرمينيا)، للمشاركة في أعمال القمة الفرنكوفونية السابعة عشرة التي تعقد في العاصمة الأرمينية يريفان في الحادي عشر والثاني عشر من تشرين الأول الجاري.

وضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس عون كلا من وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري، ووزير السياحة أواديس كيدنيان، على أن ينضم إلى الوفد في وقت لاحق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

وكان في الاستقبال على أرض مطار Zvartnots وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط ارمان بابكيان ونائب مدير المراسم السفير غيفوركبيتروسيان، اضافة إلى سفيرة لبنان في أرمينيا مايا داغر.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الجمهورية غدا كلمة لبنان في القمة، ويتناول فيها العلاقة مع المنظمة الفرنكوفونية ودورها كمساحة للتفاعل والحوار بين الثقافات والأعراق، والعمق الحضاري الفرنكوفوني للمجتمع اللبناني.

كذلك يلتقي الرئيس عون على هامش أعمال القمة، عددا من رؤساء الدول والوفود.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام