دمشق وريفها:

ـ قال مصدر عسكري إنَّ وحدات الهندسة في الجيش السوري ستقوم اليوم بتفجير عبوات ناسفة وذخائر من مخلفات الإرهابيين في منطقة داريا بريف دمشق بين الساعة 14.00 والساعة 17.00.

الحسكة وريفها:

ـ منعت “الوحدات الكردية” وسائل النقل في مناطق سيطرتها بمدينة الحسكة من نقل الطلاب إلى المدارس التابعة للحكومة السورية في المدينة، بعد إصدارها قرار قبل عدة أيام بمنع ارتياد المدارس التابعة للحكومة السورية، وخاصةً من قبل أولاد الموظفين والمسؤولين في “الوحدات الكردية”.

الرقة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” 8 أشخاص، في مزرعتي الرافقة والأنصار بريف الرقة الشمالي الغربي، بتهمة التعامل مع الجيش السوري.

ـ حفرت “قسد” خندقاً بعمق 3 أمتار وعرض 4 أمتار، يمتد من الفرقة ١٧ شمال مدينة الرقة، إلى منطقة “سهلة البنات” شمال شرق المدينة.

حلب وريفها:

ـ سقطت 4 قذائف صاروخية على أطراف حيي شارع النيل والشهباء الجديدة بمدينة حلب، مصدرها المجموعات المسلحة المنتشرة في ريف حلب الجنوبي الغربي.

ـ قُتل أحد مسلحي فصائل “الجيش الحر” المدعوم تركياً، إثر انفجار لغم بسيارته، من مخلفات “الوحدات الكردية”، قرب قرية “دونبلي” شمال غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ أُصيب 4 مسلحين إثر اندلاع اشتباكات ليلة أمس، بين مجموعة مسلحة تسمى بـ “باسل الكردي” وفصيل “أحرار الشرقية _الجيش الحر” في شارع الفيلات وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، كما أسفرت الاشتباكات عن سيطرة الأخير على عدة مقرات لمجموعة “باسل الكردي” في المدينة.

ـ عُثر على عبوة ناسفة معدة للتفجير، قرب قرية باتبو الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة بريف حلب الغربي.

ـ قام فصيل “السلطان مراد _الجيش الحر” المدعوم تركياً، بعملية حفر في جسم سد ميدانكي ومحطة المراقبة الموجودة فيه، شمال شرقي مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، بحثاً عن النحاس في الكابلات وقواطع اللوحات الكهربائية، بحسب مواقع كردية.

إدلب وريفها:

ـ أُصيب أحد مسؤولي “الجبهة الوطنية للتحرير” المدعو حكم أبو منير”، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بسيارة كانت تقله، في مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ قُتل مدني بنيران مسلحي “الجبهة الوطنية للتحرير” خلال اقتحامهم أحد المنازل في قرية التح بريف إدلب الجنوبي، لاعتقال شخص مطلوب إليهم.

المشهد المحلي:

ـ أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، خلال أعمال الدورة التاسعة والثمانين للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على أهمية مواجهة المساعي المشبوهة لبعض الدول الغربية التي تسعى إلى فرض آليات تطبيق القرار غير القانوني والمتصل بإنشاء آلية لتحديد المسؤولية عن الهجمات الكيميائية.

ـ اعتبر عضو “الهيئة السياسية” في “الائتلاف المعارض” ياسر الفرحان، أن سحب السلاح الثقيل من الفصائل المسلحة يعدّ خطوة إيجابية تعبر عن وعي الفصائل بأبعاد المعركة السياسية والعسكرية في المنطقة، مضيفاً أن الخطوة تعبّر أيضاً عن الثقة العالية للمعارضة بالجانب التركي.

ـ اتهم رئيس المكتب الإعلامي في “الإدارة المدنية” لمخيم الركبان بريف حمص الجنوبي الشرقي، محمود الهميلي، “جيش مغاوير الثورة _الجيش الحر” بالتقاعس عن تأمين المواد الغذائية ومساعدة النازحين في المخيم، مضيفاً أن إدارة المخيم جلست أكثر من مرة مع قيادات من “التحالف الدولي” و”مغاوير الثورة” من أجل الحديث عن أوضاع المخيم، ولكن كان ردهم “بأن عملهم عسكري ولا يستطيعون تقديم شيء للمخيم”.

المشهد الدولي:

ـ أكد رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزارباييف، استعداد بلاده لمواصلة جهودها للمساعدة في حل القضايا الدولية بما في ذلك الأزمة في سورية والوضع في أوكرانيا، من خلال توفير منصة للمحادثات.

ـ قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه لا يستبعد تأخر موعد تشكيل المنطقة المنزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية ليوم أو يومين، مضيفاً أن الدور الرئيسي يلعبه الجانب التركي.

وفي سياق آخر أوضح لافروف، بأن تغيير وضع مرتفعات الجولان بدون الرجوع لمجلس الأمن الدولي يُعد انتهاكاً للاتفاقيات القائمة.

ـ دعا سفير إيران ومندوبها الدائم لدى منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية علي رضا جهانغيري، في كلمة ألقاها أمام الاجتماع التاسع والثمانين للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، إلى ضرورة تجنب تسييس ملف سوريا في المنظمة، منتقداً المصادقة على آلية تحديد مسؤولية استخدام الأسلحة الكيمياوية.

ـ أكد قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد حسين اشتري، أن العمليات الأخيرة التي نفذت القوات الإيرانية ضد الإرهابيين المتواجدين في الاراضي السورية شكلت رداً مدمراً لهم ولأسيادهم، مضيفاً أن أمن المواطنين الإيرانيين خطاً أحمر لجميع المسؤولين والقوات العسكرية، في إشارة إلى حادثة الاهواز.

ـ بحث المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم مع رئيسة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان UNHCR ميراي جيرار يرافقها مستشار المفوضية للعلاقات اللبنانية دومينيك طعمة، في مكتبه التعاون القائم بين الأمن العام والمفوضية في موضوع النازحين السوريين.

ـ دعا بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، برسالة وجهها للمشاركين في مؤتمر الأديان العالمية والتقليدية المنعقد في أستانا، إلى التعاون لمكافحة الإرهاب وإعادة إعمار سورية والعراق وغيرهما من البلدان المتضررة جراء الإرهاب.

وقال إنَّ المتطرفين والإرهابيين يستخدمون شعارات دينية زائفة ويرتكبون أعمالاً إجرامية ويسفكون الدماء البريئة ويهدفون بذلك إلى تقسيم المجتمع وتأليب الناس من ديانات مختلفة ضد بعضهم البعض.

ـ احتجزت دائرة هيئة الأمن الفدرالية الروسية في مقاطعة تومسك بالتعاون مع هيئة الأمن المحلية، عدداً من أعضاء “خلية نائمة” تابعة لمنظمة “جماعة التوحيد والجهاد” الدولية الإرهابية المحظورة في روسيا والتي تشارك في الأعمال الحربية في الأراضي السورية ضد الجيش والحكومة السورية الرسمية.

المصدر: الاعلام الحربي