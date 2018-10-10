ماريا زاخاروفا: الوضع في شرق الفرات حيث يتموضع الأمريكيون يثير قلقا متصاعدا لدينا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2018 - 16:22
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قائد قوة القدس في الحرس الثوري الاسلامي قاسم سليماني يبرق إلى السيد حسن نصر الله معزياً بوفاة الحاجة أم عماد مغنية
اللواء سليماني: أم عماد مغنية امرأة أسطورية دافعت عن الإسلام ولبنان والمقاومة وأدخلت الرعب إلى الكيان الصهيوني
السفير السوري في لبنان يبرق رسالة تعزية باسم الرئيس السوري بشار الأسد الى السيد نصر الله بوفاة الحاجة أم عماد مغنية
تقبل التعازي برحيل الحاجة أم عماد مغنية الأربعاء والخميس من الـ3 حتى الـ6 عصراً بمجمع المجتبى
الأمن الداخلي اللبناني: توقيف "داعشي" قاصر بعكار قبل انتهائه من تجهيز عبوة لتنفيذ عملية إرهابية
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: الاتصالات ناشطة على خط عين التينة بشأن الحكومة ولكنها ما زالت بحاجة لبعض الوقت
الوزير محمد فنيش: الانصياع للتدخلات الخارجية بشأن حصة حزب الله في الحكومة أمر مهين للبنان والسيادة الوطنية
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري: الحكومة ستُشكَّل خلال الايام العشرة المقبلة لأن البلد بأمسّ الحاجة إليها
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: لن نقبل بأحصنة طروادة جديدة في الوزارة المقبلة
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان: نتمسك بتسمية الوزير الدرزي الثالث ونرفض أن تشغل هذا المقعد شخصية وسطية
"سي إن إن ترك": السلطات التركية تعرفت الى 7 مشتبه بعلاقتهم باختفاء الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يكرر للمرة الرابعة مطالبته السعودية بدفع أموالها ثمنا لحمايتها
توغل آليات عسكرية اسرائيلية قرب السياج الأمني القريب من مخيم العودة للقيام بأعمال تسوية وتجريف في جباليا شمال قطاع غزة
فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 21 فلسطينياً خلال مداهمات بمدن وقرى الضفة الغربية المحتلة
مستوطنون صهاينة يعتدون على سيارات المواطنين ويكتبون شعارات عنصرية بنابلس
مصدر عسكري: القوة البحرية اليمنية تدمر زورقا حربيا للتحالف السعودي قبالة ساحل ميدي غرب البلاد
اليمن: طيران العدوان السعودي ـ الأميركي يشن 10 غارات على وادي جارة بجيزان ومنطقة الملاحيظ في صعدة
البحرين: إصابة 20 شخصا جراء انهيار مبنى سكني قديم من طبقتين في منطقة السلمانية
السفير البريطاني في طهران: الاتحاد الأوروبي يصمم آلية مصرفية جديدة للتبادل المالي والتجاري مع ايران
رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري: أصبحنا على أعتاب تصنيع المحرك الوطني للمقاتلة الإيرانية
وسائل إعلام أميركية: مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين جراء إطلاق نار في مركز تجاري بولاية فلوريدا
الداخلية التركية: غرق قارب يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل إزمير غربي تركيا وانتشال جثث 4 منهم
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حزب الله يتشرف بدعوتكم لحضور الحفل التأبيني الذي يقيمه عن روح المرحومة الحاجة أم عماد مغنية يوم الجمعة في مجمع المجتبى (ع) - السان تريز
ماريا زاخاروفا: الوضع في شرق الفرات حيث يتموضع الأمريكيون يثير قلقا متصاعدا لدينا
منذ 21 mins
10 October، 2018
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