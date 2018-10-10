أفادت آخر إحصائيات نشرها البنك المركزي الايراني اليوم الأربعاء بأنّ ديون ايران الخارجية بلغت 10 مليارات و441 مليون دولار مع التأكيد على أنّ هذه الديون تُعتبر قليلة جداً مقارنة بالعوائد النفطية الايرانية.

وكان الإنتاج النفطي الايراني اليومي من 21 مارس حتي 21 مايو 2018 بلغ 3ملايين و805 براميل يتم تصدير مليونين و390 الف برميل منه يومياً.

وبلغت نسبة الصادرات الايرانية غير النفطية 10 مليارات و60 مليون دولار مقابل استيراد ايران 11 مليارا و253 مليون دولار من السلع.

وكان إجمالي التصدير الايراني النفطي وغير النفطي خلال هذه الفترة بلغ 29 مليارا و336 مليون دولار وإجمالي الاستيراد بلغ 11 مليارا و885 مليون دولار.

و أفادت التقارير الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي الايراني بأنّ ديون البلد حتى 21 يونيو 2018 بلغت 3مليارات و957 كقروض قصيرة الأمد و6 مليارات و484 مليون دولار كقروض متوسطة وبعيدة الأمد.

ويرى الخبراء الاقتصاديون بأنّ الديون الخارجية تدلّ على إعتبار وكفاءة البلد المَدين وثقة الدول الاخرى به وهي في نفس الوقت دلالة علي رؤية مستقبلية ايجابية في شأن التبادل التجاري والاقتصادي الذي سيقوم به البلد المَدين مع باقي دول العالم.

المصدر: وكالة ارنا