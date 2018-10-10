صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء، أن تغيير وضع مرتفعات الجولات بدون الرجوع لمجلس الأمن الدولي، “يعد انتهاكاً للاتفاقيات القائمة.” وقال لافروف في مؤتمر صحفي ” تم تحديد وضع مرتفعات الجولان وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، وتغيير هذا الوضع بدون الرجوع لمجلس الأمن، أعتقد بأنه، سيكون انتهاكا مباشرا لهذه القرارات”. هذا وتم احتلال كيان العدو الاسرائيلي لهضبة الجولان السورية عام 1967 ، وفي عام 1981 أقر برلمان العدو قانوناً يبسط من خلاله الكيان الغاصب سلطته على هذه الأراضي من طرف واحد. من جانبه، أعلن مجلس الأمن رفضه لـ”مبدأ الاستيلاء على الأراضي بالقوة”، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، معتبراً قرار “إسرائيل” بخصوص الجولان باطلاً ولا يملك أي أساس قانوني على الصعيد الدولي، ومطالباً تل أبيب باعتبارها قوة محتلة، بإلغاء قرارها فوراً، وإعادة مرتفعات الجولان إلى سوريا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية