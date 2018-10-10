نفذ الاساتذة المعينون في كلية الترية اعتصاما، اليوم امام مبنى وزارة التربية – الاونيسكو، والتقى وفد منهم برئاسة رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حماده.

وعقد جباوي مؤتمرا صحافيا بعد اللقاء قال فيه “الاضراب كان لسبب واحد هو الغموض حيال الدرجات الست، وهناك قرار درجات من كلية التربية في الجامعة اللبنانية من السنة الماضية والدرجات بعد التعيين. بقية الامور ليس لدينا مشكلة فيها، الرواتب سارت ومرسوم الالحاق والتعيين الذي سيلحظ التثبيت ايضا”.

واضاف “في موضوع الدرجات الثلاث، مرسوم ال 14 مليارا لم يلحظ ضمنه الدرجات، هذا التخوف على رغم كل التطمينات التي اتت من وزارتي التربية والمال والمجلس النيابي واللجنة الوزارية على انها مقوننة وليست في حاجة الى قانون او مرسوم هو الذي يدفعناالى التساؤل والاضراب”.وسأل “لماذا لا يوجد قرار يسمح لكلية التربية بصرف اموال الدرجات”.

وتابع “تلقينا اتصالا من وزير التربية لاستقبال لجنة لحل مسألة الدرجات، وهذا ما حصل واجتمعنا معه فوعدنا الوزير بأنه سيوجه كتابا الى الجامعة اللبنانية يطلب من كلية التربية صرف الدرجات الثلاث مع ثلاثة اشهر عن آب وايلول وتشرين اول. وهذا الكتاب سيوزع عليكم فور جهوزه وستنزل الرواتب مع الدرجات الثلاث وسنتابع ولن نسكت. نحن الى جانبكم ولن نتخلى عن هذا الحق للتعليم الثانوي ولا نقبل بأي تراجع من اجلكم ومن اجل الذين سيأتون بعدكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام