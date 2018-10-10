افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا اصدر قرارا اتهاميا بحق ايهاب مشهور شمص، وخليل مروان صحناوي، ورامي صقر، اتهمهم فيه بالدخول الى مواقع الكترونية عائدة الى قوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة، وقرصنة هذه المواقع والحصول على مستندات ومعلومات يفترض ان تبقى سرية لصالح هذه الاجهزة.

وظن القاضي ابو غيدا بالمدعى عليهما رامي صقر وايهاب شمص في الجناية المنصوصة عنها في المادة 282 عقوبات معطوفة على المادة 24 من قانون القضاء العسكري واصدار مذكرة القاء قبض بحقهما، كما ظن بالمدعى عليه خليل صحناوي بالجناية المنصوص عنها ايضا بالمادة 282 من قانون العقوبات معطوفة بالمادة 219 من قانون العقوبات ومعطوفة على المادة 24 من قانون القضاء العسكري وقرر اصدار مذكرة القاء قبض بحقه، ومنع المحاكمة عن المدعى عليه كريستوفر درجاني بعد كفاية الادلة، واحال المتهمين الى المحكمة العسكرية للمحاكمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام