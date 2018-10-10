واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسلسل تصريحاته المثيرة عن أموال السعودية التي يجب أن تمنح لواشنطن.

ترامب وفي خطاب جديد أمام أنصاره في ولاية آيوا وسط الولايات المتحدة، قال إن “ما نقوم به هو حماية دول غنية دون مقابل.. دون مقابل”.وتابع هل تعتقدون أن السعودية دولة غنية؟ نعم، وأنا أبلغت الملك سلمان أن عليه الدفع”.وكرر “أنا آسف، عليك الدفع، سنحميك لكن عليك الدفع”.وأردف قائلا بنبرة مرتفعة “أخرج أموالك، عليك الدفع، عليك الدفع”.

يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة في غضون أيام التي يكرر فيها ترامب أمام أنصاره أنه طلب من الملك سلمان الدفع مقابل استمرار الحماية الأمريكية للسعودية.

المصدر: مواقع الكترونية +وسائل اعلام اميركية