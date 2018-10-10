بعث قائد فيلق “القدس” التابع لحرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء “قاسم سليماني” برقية تعزية إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله معزياً بوفاة الحاجة أم عماد مغنية.

وجاء في البرقية: أعزي صاحب الحزن الأكبر السيد نصر الله والعائلة المملوءة بالشهداء ال “مغنية” والشعب اللبناني والمقاومة، مشيراً إلى أن تلك الأم كانت مصدر فيض ورحمة ويجب أن تسمى بأم حزب الله.

وأضاف اللواء سليماني في برقيته أن أم عماد مغنية امرأة أسطورية دافعت عن الإسلام ولبنان والمقاومة وأدخلت الرعب إلى الكيان الصهيوني.

وأكد قائد فيلق “القدس” على أن أم عماد وهبت نفسها وعائلتها وأولادها قرباناً للاسلام ولبنان وكانت العين والأذن واللسان لهذا النهج، وهي ليست أمّاً لعماد وأخوته بل كانت أمّا لكل شهداء لبنان ولم تتوان يوماً عن الدفاع عن المقاومة.

المصدر: وكالة مهر